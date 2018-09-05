水門事件記者出新書 大爆特朗普在白宮驚人內幕

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【KTSF 張麗月報導】

以報導”水門事件”而知名的資深記者Bob Woodward出新書，大爆特朗普總統在白宮的驚人內幕消息，指特朗普無論在智能抑或脾性方面都不稱職。

Woodward的新書叫做”恐懼: 在白宮的特朗普”，下星期發售，書中大爆特朗普將白宮搞到混亂無比，連白宮高層官員都看不過眼，要隱瞞一些事來保護國家。

白宮幕僚長John Kelly形容，特朗普”白癡”和”狂妄”，國防部長馬提斯更指特朗普的領悟力只有五六年班程度。

在年初離任的特朗普的時任私人律師John Dowd，形容特朗普是大話精，他說如果特朗普約談通俄案特別檢察官穆勒，特朗普”坐監都有份”，因為他們預演特朗普接受穆勒問話的過程，結果發現特朗普出言自相矛盾，並且大話連篇。

特朗普的律師團隊也認為，特朗普不可以作證，因為他無能力講出真相，而這點是特朗普的天性。

在書中，穆勒表示，他需要特朗普作證，以決定特朗普是否有意圖開除聯邦調查局局長James Comey。

書中也提到通俄案調查，根據Woodward取得的第一手資料，Woodward的新書中也大爆前首席經濟顧問Gary Cohn曾經發現，在特朗普的檯上有一封起草信件，關於美國退出與南韓的貿易協議，他認為對國家安全有危險，於是拿走這份文件，不給特朗普看．

此外，特朗普對司法部長Jeff Sessions極度不滿，形容Sessions是精神智障和無用的南方人。

書中透露，特朗普無彈他的私人律師朱利安尼，特朗普指他好像嬰兒一樣，需要人照顧。

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