水門事件記者出新書 大爆特朗普在白宮驚人內幕

【KTSF 張麗月報導】

以報導”水門事件”而知名的資深記者Bob Woodward出新書,大爆特朗普總統在白宮的驚人內幕消息,指特朗普無論在智能抑或脾性方面都不稱職。

Woodward的新書叫做”恐懼: 在白宮的特朗普”,下星期發售,書中大爆特朗普將白宮搞到混亂無比,連白宮高層官員都看不過眼,要隱瞞一些事來保護國家。

白宮幕僚長John Kelly形容,特朗普”白癡”和”狂妄”,國防部長馬提斯更指特朗普的領悟力只有五六年班程度。

在年初離任的特朗普的時任私人律師John Dowd,形容特朗普是大話精,他說如果特朗普約談通俄案特別檢察官穆勒,特朗普”坐監都有份”,因為他們預演特朗普接受穆勒問話的過程,結果發現特朗普出言自相矛盾,並且大話連篇。

特朗普的律師團隊也認為,特朗普不可以作證,因為他無能力講出真相,而這點是特朗普的天性。

在書中,穆勒表示,他需要特朗普作證,以決定特朗普是否有意圖開除聯邦調查局局長James Comey。

書中也提到通俄案調查,根據Woodward取得的第一手資料,Woodward的新書中也大爆前首席經濟顧問Gary Cohn曾經發現,在特朗普的檯上有一封起草信件,關於美國退出與南韓的貿易協議,他認為對國家安全有危險,於是拿走這份文件,不給特朗普看.

此外,特朗普對司法部長Jeff Sessions極度不滿,形容Sessions是精神智障和無用的南方人。

書中透露,特朗普無彈他的私人律師朱利安尼,特朗普指他好像嬰兒一樣,需要人照顧。

