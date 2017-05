By

【KTSF 崔凱橋報導】

著名高爾夫球手Tiger Woods涉嫌藥後駕駛被捕,自簽擔保獲釋。

週一凌晨約3點,Woods在佛羅里達州被捕,他被拘留數小時後,自簽擔保獲釋。

Woods其後發聲明稱,因處方藥物的副作用影響駕駛,與酒精無關。

警方週二已證實他並非酒後駕駛,檢驗後也沒發現他體內有酒精。

Woods在2009年曾因為不小心駕駛而被罰款。

