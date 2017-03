全美多市響應”沒有女人的一天”示威 彰顯女性經濟貢獻

By

【KTSF 劉瑩報導】

週三是3.8國際婦女節,曾經在1月組織過婦女大遊行的組織,再次在3.8婦女節當日發起”沒有女人的一天”(The Day Without a Woman)遊行,組織者稱,他們想和全球的婦女站在同一陣線,希望令大家關注女性在經濟上所面臨的偏見。

組織鼓勵女性在週三以罷工、拒絕消費,以及穿著紅色代表愛與奉獻的衣服等方式,來彰顯女性對於經濟的重要性。

而在維珍尼亞州的亞歷山德里亞市,學校將在週三全面停課,因為有將近300個僱員,在週三要求休假。

而在國會方面,有部分女性議員表示會響應這次活動,但她們週三不會休假。

至於灣區方面,舊金山、東灣及南灣多市也會舉行相關的遊行,舊金山的遊行定於上午11點在市府大樓舉行,而在柏克萊加大,早上11點也有相關的遊行活動。

東灣奧克蘭市(屋崙)方面,遊行定於下午5點在Ogawa廣場舉行,而在中午12點,南灣聖荷西市府亦有相應的遊行活動。

特朗普總統亦於3.8國際婦女節在社交媒體發表推文,表達對女性在社會及經濟領域方面的貢獻的肯定,並呼籲大家在3.8國際婦女節這一天向全美乃至全世界的女性致敬。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。