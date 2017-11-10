5名女性指其性騷擾 喜劇演員Louis C.K.認確有其事

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【KTSF 吳倩妤報導】

美國演藝界有多一位名人面對性騷擾指控，而今次這一位就坦承自己的行為不當，並為此而道歉，他是獲獎的演員、導演、監製、編劇都全能的Louis C. K.。

紐約時報揭露，至少有5位女性指證Louis C. K.曾當她們的面作出不雅的行為，每次他還會主動問她們是否介意他的行為，起初以為是開玩笑，誰知是認真。

他問完便好快就會脫光衣服，在場女士於是就直擊真人show，有時他會邀請她們到他酒店房間，有時在電話中正在說話，女方就聽到他有所行動，這些不當的行為發生在十多年前，於週五曝光。

Louis C. K. 坦承有發生過這些事，他為此而道歉 ，並檢討當時以為每次的不當行為，都是事先問過在場的人並無問題，而沒考慮到自己的地位會令在場的人”陷入困境”。

因為事件，他的最新一部電影”I Love You Daddy”不但取消首映，還取消發行，他的其他宣傳活動都取消。

這部電影是講一個少女與一個年紀大得多的電影導演約會，這個題材扯上他的性醜聞，的確是幾尷尬。

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