南灣台式麵包店外發生搶劫 加州眾議員剛好在場（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Cupertino市一家著名的台式麵包店外,光天化日下發生搶劫案,而加州眾議員朱感生剛好在現場,他形容歹徒手法純熟,轉眼間就搶走財物。

州眾議員朱感生和太太還有幾個朋友,週日下午5點左右,在Stevens Creek大道夾Perimeter街的金麥麵包咖啡店喝咖啡。

金麥麵包店老闆李文雄說:”我們在聊天,就把桌子搬到咖啡店門口,外面的行人路坐在那裡。”

朱感生接受電話訪問時說:”到了差不多5點鐘的時候,我進去麵包店裡拍一張照片,很短很短的時間,就發生搶劫案。”

朱感生表示,當時他的太太和另一位朋友的太太坐在咖啡店外面。

李文雄說:”有一個墨西哥小孩戴著T帽,連頭那個,就很快動作迅速跑過來,我朋友太太的皮包放在椅子上,就被搶走了,過程大概兩三秒。”

有路人報警,警方很快就趕到,可是歹徒已經逃走 。

朱感生說,3個匪徒是20歲左右的拉美裔男子,一個人開車,一個人坐在車裡,另一個人跳下車搶劫。

歹徒開一輛白色房車,朱感生表示,近年加州經濟好轉,州政府增加對警方的撥款,可是朱感生呼籲華裔居民還是要提高警覺,避免成為匪徒的目標。

朱感生說:”所以我認為像這種事情,你說偶發也好,但是我認為是整個灣區或是Cupertino市治安惡化的先兆,因為這個事情不只我們發生,這附近發生太多了。”

