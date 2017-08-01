南灣台式麵包店外發生搶劫 加州眾議員剛好在場（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

南灣Cupertino市一家著名的台式麵包店外，光天化日下發生搶劫案，而加州眾議員朱感生剛好在現場，他形容歹徒手法純熟，轉眼間就搶走財物。

州眾議員朱感生和太太還有幾個朋友，週日下午5點左右，在Stevens Creek大道夾Perimeter街的金麥麵包咖啡店喝咖啡。

金麥麵包店老闆李文雄說：”我們在聊天，就把桌子搬到咖啡店門口，外面的行人路坐在那裡。”

朱感生接受電話訪問時說：”到了差不多5點鐘的時候，我進去麵包店裡拍一張照片，很短很短的時間，就發生搶劫案。”

朱感生表示，當時他的太太和另一位朋友的太太坐在咖啡店外面。

李文雄說：”有一個墨西哥小孩戴著T帽，連頭那個，就很快動作迅速跑過來，我朋友太太的皮包放在椅子上，就被搶走了，過程大概兩三秒。”

有路人報警，警方很快就趕到，可是歹徒已經逃走 。

朱感生說，3個匪徒是20歲左右的拉美裔男子，一個人開車，一個人坐在車裡，另一個人跳下車搶劫。

歹徒開一輛白色房車，朱感生表示，近年加州經濟好轉，州政府增加對警方的撥款，可是朱感生呼籲華裔居民還是要提高警覺，避免成為匪徒的目標。

朱感生說：”所以我認為像這種事情，你說偶發也好，但是我認為是整個灣區或是Cupertino市治安惡化的先兆，因為這個事情不只我們發生，這附近發生太多了。”

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