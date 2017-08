婦人史丹福購物中心被強搶手袋 非裔3男女疑涉案

By

南灣Palo Alto市的史丹福購物中心週日發生搶手袋案,一名婦人當時坐在麥當勞快餐店外的餐椅上,一名賊匪突然從他手上搶去她的手袋。

警方於中午1時半左右接報,一名六旬婦人報稱3小時前,有人在購物中心內搶走她的手袋。

她當時坐在快餐店外一張餐椅上,手裏拿著一個手袋,這時一名賊匪突然上前,搶走她的手袋,婦人立即尖叫兼緊握著手袋,但賊人最後成功得手,把手袋放進一個藍色購物袋步行離開。

婦人的手提電話當時在手袋中,賊人在兩名女同夥陪同下,沿El Camino Real北行向著Menlo Park方向逃去無蹤。

受害婦人報稱賊匪是非洲裔,年約19至20餘歲,身高約6呎,身材瘦削,身穿紅色連帽上衣。

他同行的兩名女子也是非洲裔,身材肥胖,年約20餘歲。

任何人如能對案件提供消息,請立即聯絡警方,電話:(650) 329-2413,或傳電郵往:paloalto@tipnow.org,或傳短訊或留言到:(650) 383-8984。

