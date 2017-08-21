婦人史丹福購物中心被強搶手袋 非裔3男女疑涉案

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南灣Palo Alto市的史丹福購物中心週日發生搶手袋案，一名婦人當時坐在麥當勞快餐店外的餐椅上，一名賊匪突然從他手上搶去她的手袋。

警方於中午1時半左右接報，一名六旬婦人報稱3小時前，有人在購物中心內搶走她的手袋。

她當時坐在快餐店外一張餐椅上，手裏拿著一個手袋，這時一名賊匪突然上前，搶走她的手袋，婦人立即尖叫兼緊握著手袋，但賊人最後成功得手，把手袋放進一個藍色購物袋步行離開。

婦人的手提電話當時在手袋中，賊人在兩名女同夥陪同下，沿El Camino Real北行向著Menlo Park方向逃去無蹤。

受害婦人報稱賊匪是非洲裔，年約19至20餘歲，身高約6呎，身材瘦削，身穿紅色連帽上衣。

他同行的兩名女子也是非洲裔，身材肥胖，年約20餘歲。

任何人如能對案件提供消息，請立即聯絡警方，電話：(650) 329-2413，或傳電郵往：paloalto@tipnow.org，或傳短訊或留言到：(650) 383-8984。

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