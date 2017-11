By

【KTSF】

居住在南加州Garden Grove市的一名亞裔婦人,獲得幸運之神眷顧,月前買下一張SuperLotto Plus中獎彩券,買她贏得6,400萬橫財。

據報導,幸運兒Lisa Hoang日前花了兩元,買下兩注隨機抽取的號碼,結果其中一注中了5個號碼,只差Mega lotto號碼沒中。

彩券局透露,她是在8月16日的派彩中中獎,但近日才現身領獎。

除稅後,Hoang實際獲得3,100萬獎金,她說會用獎金還債,餘款會存入銀行戶口,而售出中獎彩券的76加油站也會獲得32萬元獎金。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。