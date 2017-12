南灣遠足徑水道發現女屍 死者為Google華裔軟件工程師

By

【KTSF】

南灣Sunnyvale市的舊金山灣遠足徑(San Francisco Bay Trail)旁的水道,上週四有人發現一具遺體,警方證實死者為一名華裔女子,她生前在Google任職軟件工程師。

Mountain View警方發言人表示,上週四早上10點左右,在靠近Moffett Field附近遠足徑,一名騎單車人士發現水中有一具遺體,並立即報警。

警方到場派工作人員撈起遺體,而數小時後,Mountain View警方接報指有一人失蹤,該名失蹤的人與死者有相似的特徵。

警方證實,死者為23歲的Mountain View居民Chuchu Ma,她是Google的軟件工程師。

Google發表聲明稱,,Ma生前是開發者團隊內的一名優秀的軟件工程師,對她的去世感到非常痛心。

目前當局正在調查Ma的死因,正等候法醫官的驗屍報告,暫時未知案件是否涉及刑事案。

