北加州一名女子週二橫過一道橋時,忙著拿手機自拍,不慎從60呎高的橋墮下,幸沒有生命危險。

事發於Auburn市附近的Foresthill Bridge,女事主當時與友人在橋底下的橫樑步行,她在自拍時,不慎墮下地面的遠足小徑,需要由直升機送往醫院救治。

橋底是不開放給公眾的,在橫樑上步行屬違法,可以被當局票控。

不過Placer縣警局決定網開一面,給女事主一次機會,不會向她票控。

