Uber自駕車撞死女路人 美加路面測試全部暫停

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【KTSF 游瑋珊報導】

阿利桑那州鳳凰城近郊發生首宗涉及自動駕駛汽車的致命意外，Uber一輛自動駕駛SUV多用途車，撞死一名正推著單車的女子，Uber暫停包括舊金山在內的自動駕駛汽車路面測試。

事發在鳳凰城以東的Tempe市，涉事的富豪Volvo SUV多用途車，出事時在自動駕駛模式，受僱於Uber的司機，44歲的Rafael Vasquez在車內監察。

警方表示，事發時49歲女子Elaine Herzberg推著自行車，踏出馬路就被撞倒，她送院後不治。



初步調查顯示，汽車以每小時40哩速度行駛，沒有迹象顯示汽車有減速。

警方強調，現時未能斷定誰對誰錯，但透露該名女子被撞時在斑馬線外。

Uber事發後即時暫停在當地以至舊金山、匹茲堡和多倫多的自動駕駛汽車路面測試。

有分析認為，事件多少會影響公眾對自動駕駛汽車的觀感，但也有可能是契機。

Joint Venture Silicon Valley主席Russ Hancock說：”監管進程太慢，過於謹慎，監管機構大概明白該行動了，業界大概明白該做更多，自動駕駛技術會出別的錯，但不會犯人類總在路上重複的同樣錯誤。”

就測試自動汽車的企業，目前聯邦只給予自願性質的指引，各州規管鬆緊有很大差別。

這次事發的阿利桑那州，規管相對寬鬆，對事故沒匯報機制，至於加州相對嚴謹，在測試階段發生的任何事故均要匯報，截至月初，汽車管理局共收到59宗事故報告。

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