Uber自駕車撞死女路人 美加路面測試全部暫停

【KTSF 游瑋珊報導】

阿利桑那州鳳凰城近郊發生首宗涉及自動駕駛汽車的致命意外,Uber一輛自動駕駛SUV多用途車,撞死一名正推著單車的女子,Uber暫停包括舊金山在內的自動駕駛汽車路面測試。

事發在鳳凰城以東的Tempe市,涉事的富豪Volvo SUV多用途車,出事時在自動駕駛模式,受僱於Uber的司機,44歲的Rafael Vasquez在車內監察。

警方表示,事發時49歲女子Elaine Herzberg推著自行車,踏出馬路就被撞倒,她送院後不治。



初步調查顯示,汽車以每小時40哩速度行駛,沒有迹象顯示汽車有減速。

警方強調,現時未能斷定誰對誰錯,但透露該名女子被撞時在斑馬線外。

Uber事發後即時暫停在當地以至舊金山、匹茲堡和多倫多的自動駕駛汽車路面測試。

有分析認為,事件多少會影響公眾對自動駕駛汽車的觀感,但也有可能是契機。

Joint Venture Silicon Valley主席Russ Hancock說:”監管進程太慢,過於謹慎,監管機構大概明白該行動了,業界大概明白該做更多,自動駕駛技術會出別的錯,但不會犯人類總在路上重複的同樣錯誤。”

就測試自動汽車的企業,目前聯邦只給予自願性質的指引,各州規管鬆緊有很大差別。

這次事發的阿利桑那州,規管相對寬鬆,對事故沒匯報機制,至於加州相對嚴謹,在測試階段發生的任何事故均要匯報,截至月初,汽車管理局共收到59宗事故報告。

