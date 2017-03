By

【KTSF】

一名女子週三早上在華盛頓首府的國會山莊駕車撞向一輛警車,被當地警方扣查。

警方稱,在拘捕該名女子期間,警員曾開槍,但沒有人受傷,而警方不認為事件涉及恐怖襲擊,國會在事故後也照常開放。

警方表示,該名女子的行為具侵略性,在警方試圖截停其車輛時,她突然駕車掉頭逃走,差點撞上警員,並至少撞上一輛汽車,雙方展開短暫追逐後,警方才成功截停該名女子。

