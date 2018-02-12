19歲女子東灣荒郊被人用刀刺傷 送院搶救不治

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一名19歲女子週一凌晨2時許被發現在東灣Livermore市外圍的Tesla路，被人用刀刺中受傷倒地，送院搶救後不治，警方已拘捕兩名懷疑涉案的男女。

女子被發現場身中多刀，由直升機送往Castro Valley的Eden醫療中心搶救，至清晨4時半不治。

該名女子是在距離Carnegie State Vehicular公園約兩哩的Tesla路被發現。。

當時有汽車司機發現女子倒在地上，於是報警，加州公路巡警最初報稱現場發生車禍。

警方稱，這宗案件的行兇手法令人非常不安，當局非常重視本案，再凌晨時份也很少人會路過事發的Tesla路段。

警方估計，女子被人用刀刺中後，再被人拋出車外，自生自滅。

調查員相信女子曾負傷爬行約100碼，之後被路過的司機發現，由司機報警求助。

警方稱，女子臨死前，向警方供述了行兇者的身分，警方根據女子的供詞，拘捕一對男女，二人同是19歲，來自中谷Modesto市。

警方仍在調查女子中刀的確切地點，暫時未知行兇動機為何。

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