19歲女子東灣荒郊被人用刀刺傷 送院搶救不治

By

【KTSF】

一名19歲女子週一凌晨2時許被發現在東灣Livermore市外圍的Tesla路,被人用刀刺中受傷倒地,送院搶救後不治,警方已拘捕兩名懷疑涉案的男女。

女子被發現場身中多刀,由直升機送往Castro Valley的Eden醫療中心搶救,至清晨4時半不治。

該名女子是在距離Carnegie State Vehicular公園約兩哩的Tesla路被發現。。

當時有汽車司機發現女子倒在地上,於是報警,加州公路巡警最初報稱現場發生車禍。

警方稱,這宗案件的行兇手法令人非常不安,當局非常重視本案,再凌晨時份也很少人會路過事發的Tesla路段。

警方估計,女子被人用刀刺中後,再被人拋出車外,自生自滅。

調查員相信女子曾負傷爬行約100碼,之後被路過的司機發現,由司機報警求助。

警方稱,女子臨死前,向警方供述了行兇者的身分,警方根據女子的供詞,拘捕一對男女,二人同是19歲,來自中谷Modesto市。

警方仍在調查女子中刀的確切地點,暫時未知行兇動機為何。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。