南灣Saratoga市週四早上一名女子在家中中槍,一名男子懷疑涉案,已被警方扣查。

警方是於早上7時過後接報,指Bucknall路18000號路段一幢住屋發生槍擊案。

警方透露,女子中槍後,是懷疑涉案男子向警方報案,警員到場後,該名男子有協助警方調查。

女子已送院治療,暫時未知其情況如何,事發時沒有其他人在屋內。

