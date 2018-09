By

【KTSF 郭柟報導】

中半島南舊金山週六有婦人涉嫌開槍射傷分居丈夫,警方將案件列作企圖謀殺案處理。

警方說,週六早上在南舊金山Railroad大街400號路段,有人報案指聽到多發槍聲。

警員到場調查後發現,男子Sandro Paredes中槍受傷,無生命危險。

警員調查後發現,傷者與已分居的妻子發生爭執,妻子Monica Solorio涉嫌向他開槍。

警員到場將Solorio拘捕,並發現懷疑涉案的手槍。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。