非裔婦涉爆竊華裔車主汽車兼擲狗下樓 判監3年

今年2月發生在舊金山一個停車場的汽車盜竊以及動物虐待案件,庭審已於7月結束,週四法庭對被告判處3年監禁。

案件發生在今年2月10日,34歲女被告Wakeen Best在Stockton街和Sutter街交界的停車場7樓,打破一輛高級汽車車窗,準備行竊時,將華裔車主留在車內的Chihuahua小狗,從停車場7樓扔到地面馬路上,導致小狗死亡。

警方根據事主車上的攝像頭拍下的片段和錄音,以及停車場閉路電視畫面,在案發第二日將被告拘捕。

7月庭審時控方指,被告行為可恥理應受罰,辯護律師則指被告若果真的要爆竊車輛,會在處理小狗後拿走車內財物,但是車內並沒有財物被盜。

最後陪審團一致裁定,被告虐待動物、汽車盜竊和故意破壞的控罪成立,法官週四對被告判處3年監禁以及守行為8個月。

