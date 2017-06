By

【KTSF】

東灣Newark市一名華裔婦人,涉嫌在紅木城一間資訊科技公司上班時虧空公款,她4月對控罪提出不抗辯,週四被判處入獄8個月及監守行為。

44歲婦人Yolanda Kwan在Head in the Cloud公司工作了14個月,出任辦公室經理。

期間,她被指盜用公司的信用卡作個人消費,金額達12,194.70元,而她在本案被起訴前,早已有盜竊前科,包括犯下另一宗盜用公款案,以及在1995年犯下盜竊輕罪。

Kwan已被勒令退還該筆款項,同時要即時還押監房服刑。

