涉超速駕駛撞死華裔高中生 舊金山華婦判囚6年（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

5年前,華裔婦人Jennie Zhu涉嫌在舊金山超速駕駛,撞死華裔高中生陳榮友(Kevin San),法官週三判處Zhu入獄6年,死者家屬及被告週三在庭上都表現激動。

現年63歲的Zhu,在家人的陪同下出庭,Zhu被控在2013年9月27日超速駕駛,在Pine夾Gough的路口時,撞向一輛載有3人的七人車,車上16歲的華裔高中生陳榮友當場死亡,他的媽媽趙翠嬌和姐姐陳璦琳受重傷。

Zhu被控一項涉及車輛的誤殺罪及兩項魯莽駕駛導致他人嚴重受傷的控罪,法官週三判刑,控罪一判處6年監禁,控罪二及三 各判處16個月監禁,所有刑期同期執行。

檢控官Rani Singh說:”基於案中的證據,我認為刑期合理,顯然地,這個判決無法挽回陳榮友的生命,審訊期間是一段難捱的日子,對於辯方、地檢處、法庭職員、陪審員都是,但更重要是家屬,我很高興家屬終於等到結案,而他們亦親歷審訊。”

死者陳榮友爸爸陳宏文說:”這件事情的確對我,5年來一直拖到現在,對我們家庭經濟上、心理上打擊很大,今日的結果算是一個了結。”

辯方律師不願意回應判刑,他只講了一句”Ridiculous”,即是荒謬就離開。

辯方在庭上指,被告不是蓄意導致意外,而被告一向都是奉公守法的公民,無任何前科,連一張停車告票都未收過。

辯方更稱Zhu是他過往的當事人中,最值得獲判緩刑的人。

被告姓黃的兒子在庭上為媽媽求情,他指媽媽是引領他成長的人,教導他明辨是非善惡,對整個家庭影響很大。

被告的女兒因為媽媽的教導,即將成為藥劑師,被告一旦坐監,對家庭的影響很大。

不過死者陳榮友的爸爸隨即反擊,他指失去了兒子,令他餘生都痛苦,又誰來負責呢?他更反問,如果死去的是被告的兒子,他們又會不會算數呢?

聽到這裏,傷者之一、死者的媽媽趙翠嬌亦在庭上痛哭。

陳宏文說:”這幾年帶著悲痛,而且很失落,案件拖得太久,太太自從車禍後,到現在都無辦法工作,這個是最傷心,還有的是,看著別人的兒子,自己很傷心,真的很傷心。”

法官表示,他由預審一直跟進案件,當中有很多情緒,但審訊及判刑是不帶同情心。

他翻看當年被告撞車前的駕駛片段,只見被告連續幾個路段高速行駛,連一次煞車都沒有,因此不能減刑。

法官隨後向被告解釋上訴的權利,並問被告有無問題,被告哭著表示,不知道可以問甚麼。

判刑後,辯方要求法官擇日讓被告服刑,不過法官拒絕,縣警隨即為被告扣上手銬,週三起開始服刑。

