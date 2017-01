By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山Powell街捷運站月台週日發生一起持械搶劫事件,一名亞裔婦女的手機被一群匪徒搶走,受害人還受傷。

舊金山警方表示,案件發生在深夜11點,一名中年亞裔婦女正在Powell街捷運站的月台上等車,突然有4男3女靠近她,搶走她手上的手機。

女子想把手機拿回來,不料其中一名匪徒揮舞著一把電擊槍,另一名匪徒則將女子推倒在地,然後那一群匪徒逃離現場,女子則受傷,但沒有生命危險。

