【KTSF 萬若全報導】

史丹福購物中心的停車場上週六晚間,有劫匪拉扯下一名女子肩上的背包,然後上了一輛接應的汽車逃逸。

根據警方報告,受害女子年約40歲,傍晚6點半左右,獨自走向自己的車,女事主的車停在El Camino 南邊的一樓停車場,一輛車停在她旁邊,一名男子從乘客座下車,搶走她的皮包。

女事主試著拉住皮包不放,但劫匪硬是拉扯下來然後逃逸。

根據受害人描述,劫匪年約20、30歲,當時車上還有兩男一女,警方認為這宗搶案應該跟上週六發生的ClickAway手機店的搶案無關。

