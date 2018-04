By

【KTSF】

舊金山一名女子報稱,日前登上一輛懷疑是共乘網的後,遭車上兩名男子歐打及性侵犯。

根據北灣Sonoma警方的消息,一名24歲女子於上週六清晨,在舊金山Mission區的一間酒吧內,使用共乘網的軟件,準備打網的回家。

女子上車時,發現車後座已經坐著另一名男子。

女子上車後,司機便駕駛至46英里遠的Sonoma市,期間後座的男乘客被指歐打並性侵犯女受害者,涉案的司機亦被指有性侵女子。

女乘客成功逃走後,進入了附近的一間Safeway超市求救,女子的臉部及頸上有明顯的傷痕。

到目前為止,警方仍然未有涉案汽車的資料,仍在調查受害人乘坐的汽車是否她當時預約的網的。

有線索的民眾請盡快與警方聯絡。

