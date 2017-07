華裔婦被掉下樹枝擊頭致半癱 努力復健望早日出院（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

去年8月一名灣區華裔母親,在舊金山華埠附近華盛頓廣場,被跌下來的樹枝打中頭部,導致下半身癱瘓,事發至今將近一年,這位母親仍在醫院,她的最新情況如何?

這一天周翠瑩來到舊金山Laguna Honda醫院的教室,上她最喜歡的畫畫班,有時候一坐就是幾個小時,為了保持活力,她表示每天會抽時間外出曬太陽,呼吸新鮮空氣。

除了畫畫,每天也要做半小時的復健訓練,主要鍛鍊上半身的力量,每一天過著有規律的日子。

周翠瑩說:”悶的話,有些人說悶,我或者都是很悶的人,相對來說,我不覺得悶,我有很多事,會自己安排自己做事,所以不覺得悶。”

住在東灣San Pablo的周翠瑩,去年8月12日帶兩個女兒去到舊金山華埠看牙醫,由於未到預約時間,周翠瑩帶女兒去附近的華盛頓廣場玩,她坐在一邊照顧女兒時,突然被一枝重百磅的樹枝擊中頭部,身受重傷。

由一個主理家中大小事務,照顧家人起居飲食的全職家庭主婦,到現在一個小動作,一件小事,都要反覆練習才能做到,周翠瑩表示,半年前開始用輪椅,經歷巨變,鍛鍊的過程又很辛苦。

周翠瑩說:”反而是我叫他(丈夫)放棄我,因為覺得很自卑。”

周翠瑩指出,是家人和信仰推動她要勇敢向前望。

有失必有得,周翠瑩認為兩名女兒在她發生意外後,變得更懂事及獨立,不過她們有時會問,媽媽何時會出院。

周翠瑩表示,就算身體上有什麼不便,也想繼續盡母親的責任,小朋友成長得很快,她不想錯過,陪伴女兒成長的每一刻,因此出院是她現在的最大心願。

