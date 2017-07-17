華裔婦被掉下樹枝擊頭致半癱 努力復健望早日出院（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

去年8月一名灣區華裔母親，在舊金山華埠附近華盛頓廣場，被跌下來的樹枝打中頭部，導致下半身癱瘓，事發至今將近一年，這位母親仍在醫院，她的最新情況如何？

這一天周翠瑩來到舊金山Laguna Honda醫院的教室，上她最喜歡的畫畫班，有時候一坐就是幾個小時，為了保持活力，她表示每天會抽時間外出曬太陽，呼吸新鮮空氣。

除了畫畫，每天也要做半小時的復健訓練，主要鍛鍊上半身的力量，每一天過著有規律的日子。

周翠瑩說：”悶的話，有些人說悶，我或者都是很悶的人，相對來說，我不覺得悶，我有很多事，會自己安排自己做事，所以不覺得悶。”

住在東灣San Pablo的周翠瑩，去年8月12日帶兩個女兒去到舊金山華埠看牙醫，由於未到預約時間，周翠瑩帶女兒去附近的華盛頓廣場玩，她坐在一邊照顧女兒時，突然被一枝重百磅的樹枝擊中頭部，身受重傷。

由一個主理家中大小事務，照顧家人起居飲食的全職家庭主婦，到現在一個小動作，一件小事，都要反覆練習才能做到，周翠瑩表示，半年前開始用輪椅，經歷巨變，鍛鍊的過程又很辛苦。

周翠瑩說：”反而是我叫他（丈夫）放棄我，因為覺得很自卑。”

周翠瑩指出，是家人和信仰推動她要勇敢向前望。

有失必有得，周翠瑩認為兩名女兒在她發生意外後，變得更懂事及獨立，不過她們有時會問，媽媽何時會出院。

周翠瑩表示，就算身體上有什麼不便，也想繼續盡母親的責任，小朋友成長得很快，她不想錯過，陪伴女兒成長的每一刻，因此出院是她現在的最大心願。

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