南灣女士被詐騙集團騙財百萬 電郵遭黑侵（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

有詐騙集團受害者主動跟本台聯絡，住在南灣的一位女士被騙100萬，詐騙集團還黑侵受害者的電子郵件。

這位受害人表示，她的故事跟每個受害人一樣，都是接到佯稱中領館的電話，後來轉接到”中國國際刑警”，對受害人說在中國從事洗錢、拐騙兒童等罪行。

受害人說：”跟我談了兩天，我不相信他說過來抓，我說你不可能，我在美國，他說我們是國際刑警，我們在美國有配合，我說我跟你們去中國解決，然後他們又在嚇唬我，不行，你要趕快把問題快速解決，我說如何解決，把你的錢都拿過來，我們給你清查一下，如果沒問題你就可以沒事了，我很快還給你，我就很傻就相信了，就把錢全部傳給他們。”

給了錢之後，對方並沒有放過她，又編了另一個故事，逼受害人去借錢。

受害人說：”（騙徒說）你還要再去借錢，而且借錢的事情不能跟別人講，到銀行借錢也不能跟任何人講，不然所以的人都會受害，最後我發現錢不對了，我就趕快停住了，我跟他們講我真的是借不來錢，你要把錢還給我，他們說還不了，我們來抓你，我說你來抓吧，後來這時候他們就不來了，我這時候想起來上網一查，發現全是騙局。”

後來受害人跟警察局及聯邦調查局報案，也通知銀行，沒想到報案後，詐騙集團又透過電子郵件要繼續騙。

受害人說：”這時候更過分的就是，我的電子郵件，我就報案警官的電子郵件被他們破獲，冒充警官的郵件給我，說你的案子我們現在轉到私人偵探哪裡去，再交一萬美金付我們錢，我們去中國查這些銀行的問題，然後我說這次我要跟別人商量，又過來郵件說不可以，商量的這些人都要受到牽連，我就覺得奇怪，趕快報告警察，警察到我計算機來看，說一查發現這是假的。”

受害者相信，詐騙集團應該是黑侵了她的電子郵件，才會對她的個資膫若指掌。

受害人說：’我後來再過幾天發現，我計算機裡所有關於這幾個警官對話郵件全沒了，所以我就明白我的電子郵件完全被破獲了，被這些人掌握，所以拿到我的護照資料，發逮捕令，知道我回中國飛機航班，說在北京哪一天見到我，說的都很準。”

受害人不但自己損失慘重，還跟幾位好友借了50萬，現在只能貸款來還債。

這些受害人有一個共同點，就是被對方威脅，而不敢跟家人朋友講，自己獨自承受巨大的恐慌及壓力。

這名受害者說，願意說出自己慘痛的經驗，就是希望不要再有下一個受害者出現。

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