南灣女士被詐騙集團騙財百萬 電郵遭黑侵（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有詐騙集團受害者主動跟本台聯絡,住在南灣的一位女士被騙100萬,詐騙集團還黑侵受害者的電子郵件。

這位受害人表示,她的故事跟每個受害人一樣,都是接到佯稱中領館的電話,後來轉接到”中國國際刑警”,對受害人說在中國從事洗錢、拐騙兒童等罪行。

受害人說:”跟我談了兩天,我不相信他說過來抓,我說你不可能,我在美國,他說我們是國際刑警,我們在美國有配合,我說我跟你們去中國解決,然後他們又在嚇唬我,不行,你要趕快把問題快速解決,我說如何解決,把你的錢都拿過來,我們給你清查一下,如果沒問題你就可以沒事了,我很快還給你,我就很傻就相信了,就把錢全部傳給他們。”

給了錢之後,對方並沒有放過她,又編了另一個故事,逼受害人去借錢。

受害人說:”(騙徒說)你還要再去借錢,而且借錢的事情不能跟別人講,到銀行借錢也不能跟任何人講,不然所以的人都會受害,最後我發現錢不對了,我就趕快停住了,我跟他們講我真的是借不來錢,你要把錢還給我,他們說還不了,我們來抓你,我說你來抓吧,後來這時候他們就不來了,我這時候想起來上網一查,發現全是騙局。”

後來受害人跟警察局及聯邦調查局報案,也通知銀行,沒想到報案後,詐騙集團又透過電子郵件要繼續騙。

受害人說:”這時候更過分的就是,我的電子郵件,我就報案警官的電子郵件被他們破獲,冒充警官的郵件給我,說你的案子我們現在轉到私人偵探哪裡去,再交一萬美金付我們錢,我們去中國查這些銀行的問題,然後我說這次我要跟別人商量,又過來郵件說不可以,商量的這些人都要受到牽連,我就覺得奇怪,趕快報告警察,警察到我計算機來看,說一查發現這是假的。”

受害者相信,詐騙集團應該是黑侵了她的電子郵件,才會對她的個資膫若指掌。

受害人說:’我後來再過幾天發現,我計算機裡所有關於這幾個警官對話郵件全沒了,所以我就明白我的電子郵件完全被破獲了,被這些人掌握,所以拿到我的護照資料,發逮捕令,知道我回中國飛機航班,說在北京哪一天見到我,說的都很準。”

受害人不但自己損失慘重,還跟幾位好友借了50萬,現在只能貸款來還債。

這些受害人有一個共同點,就是被對方威脅,而不敢跟家人朋友講,自己獨自承受巨大的恐慌及壓力。

這名受害者說,願意說出自己慘痛的經驗,就是希望不要再有下一個受害者出現。

