By

【i-CABLE】

中國有信用卡廣告表明只要肯支付300元手續費,就可以出一張新卡,簽帳額更有10萬元(人民幣),不過其實迢只是一個騙局。

近日上海多間銀行反映,不少人拿著新的信用卡來,投訴不能使用。為何會申請到假卡呢?

雷女士稱早前用手機時,應用程式彈出信用卡廣告,聲稱申請新卡只要付300元,就能提高簽帳額高達10萬元,正合她心意,沒多想就馬上付款申請。

新卡寄來後,雷女士馬上用卡消費,但刷不到卡,銀行指假卡肉眼看難分辨,但專業人士一看就原形畢露。

俗語有云「未見官先打三百大板」,現在是未見新卡先付300元,細想也覺不妥。

警方指這是新的詐騙手法,騙錢之餘也騙取個人資料,提醒民眾想申請信用卡,應到銀行辦理。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。