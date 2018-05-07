中半島女士接佯稱中領館電話被騙去巨款（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

本台這幾天不斷接到電話詐騙受害者投訴，一名住在中半島的女士損失巨額金錢。

受害者說：”我這個人一般來講算是謹慎的，正好我22日要出門，（去台灣跟中國），21日詐騙集團打電話來，第一他建議你不要走，因為你現在入境的話，飛機場就把你手銬腳銬，就銬走了。”

受害者希望記者不要公開她的名字，也不要公開實際的損失金額，因為數目實在是太大，足以買一棟房子。

這名受害者跟過去本台採訪的電話詐騙受害者一樣，都是接到佯稱是中領館的電話，劇本也都相同，就是騙受害者的護照或身分被盜，在中國涉及洗錢，有人用他名字開戶頭，帳號內並有大筆贓款，如果入境中國會立刻被抓，巧的是受害者剛好5月7日要到北京。

受害者說：”你什麼事情都不做的話，必要的話可能引渡，把我引渡，因為這是很大很大的一個案件，牽扯將近兩百人，我真的嚇到了，我當時沒想到，我美國公民他怎麼能引渡。”

對方還告訴她，調查證明不是洗錢，還會把錢全數還給她，於是受害者在4月26日，還有3天前分6次匯了一大筆錢給對方，後來怎麼發現被騙了呢？

受害者說：”昨天覺得不對了，本來就有點懷疑，可是我最近這幾天承受很大壓力，精神恍惚。”

值得一提的是,受害者接到詐騙集團電話,從頭到尾都沒有跟家人說。

受害者說：”我不敢跟家人講，他說你現在最好甚麼人都不要講，不知道旁邊有甚麼人會聽到，會透露，透露的話影響案件。”

受害者說：”銀行有問我，我說我香港投資，（所以你也不敢跟銀行說實話），不敢不敢，真的完全不敢。”

受害者週四向San Mateo 縣警局報案，警方非常重視這個案件，特別派員到家中，並立刻通知聯邦調查局，警方也打電話給受害者的美國銀行，並要求詐騙集團指定收款的Bank of China中國銀行香港分行，立刻凍結3天前匯的4筆款項，希望起碼保住部分錢。

警方表示，詐騙集團就是利用受害人恐懼的心理，才會屢次成功逍遙法外。

民眾接到這類電話，也應該跟家人討論，不要獨自處理，再次呼籲民眾不接來路不明的電話，千萬不要在電話中隨便給個人資料。

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