中半島女士接佯稱中領館電話被騙去巨款（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本台這幾天不斷接到電話詐騙受害者投訴,一名住在中半島的女士損失巨額金錢。

受害者說:”我這個人一般來講算是謹慎的,正好我22日要出門,(去台灣跟中國),21日詐騙集團打電話來,第一他建議你不要走,因為你現在入境的話,飛機場就把你手銬腳銬,就銬走了。”

受害者希望記者不要公開她的名字,也不要公開實際的損失金額,因為數目實在是太大,足以買一棟房子。

這名受害者跟過去本台採訪的電話詐騙受害者一樣,都是接到佯稱是中領館的電話,劇本也都相同,就是騙受害者的護照或身分被盜,在中國涉及洗錢,有人用他名字開戶頭,帳號內並有大筆贓款,如果入境中國會立刻被抓,巧的是受害者剛好5月7日要到北京。

受害者說:”你什麼事情都不做的話,必要的話可能引渡,把我引渡,因為這是很大很大的一個案件,牽扯將近兩百人,我真的嚇到了,我當時沒想到,我美國公民他怎麼能引渡。”

對方還告訴她,調查證明不是洗錢,還會把錢全數還給她,於是受害者在4月26日,還有3天前分6次匯了一大筆錢給對方,後來怎麼發現被騙了呢?

受害者說:”昨天覺得不對了,本來就有點懷疑,可是我最近這幾天承受很大壓力,精神恍惚。”

值得一提的是,受害者接到詐騙集團電話,從頭到尾都沒有跟家人說。

受害者說:”我不敢跟家人講,他說你現在最好甚麼人都不要講,不知道旁邊有甚麼人會聽到,會透露,透露的話影響案件。”

受害者說:”銀行有問我,我說我香港投資,(所以你也不敢跟銀行說實話),不敢不敢,真的完全不敢。”

受害者週四向San Mateo 縣警局報案,警方非常重視這個案件,特別派員到家中,並立刻通知聯邦調查局,警方也打電話給受害者的美國銀行,並要求詐騙集團指定收款的Bank of China中國銀行香港分行,立刻凍結3天前匯的4筆款項,希望起碼保住部分錢。

警方表示,詐騙集團就是利用受害人恐懼的心理,才會屢次成功逍遙法外。

民眾接到這類電話,也應該跟家人討論,不要獨自處理,再次呼籲民眾不接來路不明的電話,千萬不要在電話中隨便給個人資料。

