南舊金山剛過去的週六晚有一名女子被車撞死,涉事司機不顧而去。

警方表示,意外發生在週六晚接近凌晨12時,位於El Camino Real 200號,有一名女子躺在地上,救護員趕到現場,將女子送往醫院後證實死亡。

警方形容,涉事汽車為豐田或Lexus,車身黑色,1998至2000年型號,車的右前方及車蓋或有輕微至中度的損毀。

任何人有案件的消息,請致電(650) 877 8900與警方聯絡。

