By

【KTSF】

東灣Concord市週日晚發生一宗涉及醉酒駕駛的致命車禍,一名懷疑醉駕的司機,駕車剷上對頭行車線,與另一輛汽車迎頭相撞,被撞的女司機無辜喪命。

女死者居住在Concord市,她在晚上11時57分左右,在Kinne Bridge附近的Willow Pass路駕駛一輛豐田Camyry汽車西行,途中一輛Dodge Journey SUV多功能車突然從相反方向駛來,與Camry汽車迎頭相撞。

駕駛Camry汽車的女司機當場死亡,車上一名乘客受傷危殆,已送院搶救。

駕駛Dodge多功能車的男司機涉嫌醉駕,他在車禍中受傷已送院治療,並在醫院被捕。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。