南灣101公路3車連環相撞 20歲女乘客喪命

By

【KTSF】

南灣101公路北行線週日清晨發生3車連環相撞意外,導致一人死亡,聖他克拉縣法醫處證實,死者是20歲女子Jaime Pena,她是其中一輛汽車的乘客。

事發於清晨4時28分左右,地點在Tully路以南的101公路北行線,一輛黑色寶馬四門房車突然停在公路上,並沒有亮起死火燈,這時一輛豐田客貨車駛至,從後撞上寶馬汽車,導致寶馬汽車180度打轉。

客貨車司機立即步出車廂,跑到右邊路肩,這時一輛藍色大貨車已時速50哩駛至,撞上客貨車,客貨車也打轉,最後衝進污水渠停下。

女死者是寶馬汽車的乘客,而駕駛寶馬汽車的29歲男司機Juan Obiedo涉嫌受酒精或藥物影響下駕駛已被捕。

他在事故中受重傷,需要送院治療。

當局仍在判斷車禍究竟誰人犯錯,Obiedo有可能被加控更多罪名。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。