【KTSF 黃恩光報導】

上週五清晨在舊金山華埠Broadway街發生汽車撞死行人的案件,63歲女死者是華埠平園居民。

上週五清晨5點左右,警方在華埠Broadway街夾Powell街發現一名女行人倒臥在通往隧道方向的馬路上面,送院之後證實不治。

法醫辦事處證實,女死者是63歲舊金山居民Lai Lei Wong。

警方表示,死者是華埠平園居民,肇事汽車是一輛豐田Prius。

根據目擊者的報告,肇事汽車撞倒人之後立刻逃離現場,不過警方表示,肇事司機後來返回現場,配合警方的調查。

