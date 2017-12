By

【KTSF】

海灣大橋上週六發生貨車撞死收費站員的事件,據報遇害的華裔收費員事發當日並非當值員工。

根據聖荷西水星報的報導,遇害的華裔收費員,46歲的Si Si Han,週六半夜還在睡覺,因為缺人,所以主管臨時打電話給她要她去上班,Han便立刻趕去上班,結果卻碰上了這場意外,遺下丈夫及一名10歲大的女兒。

有人建議,海灣大橋應該全面採取例如金門大橋那樣的電子收費方式,但加州公路局表示,要將海灣大橋收費站全面電子化,可能比預期要花更長的時間,因為需要為230位收費員找新的工作。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。