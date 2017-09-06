陝西孕婦分娩劇痛跳樓亡 醫院家屬互相指責（視頻）

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陝西26歲孕婦馬茸茸，上週四在醫院準備金生產時，懷疑因為忍不住劇痛，情緒失控，由醫院5樓跳樓死亡。事件有新進展，醫院公開馬茸茸跳樓前的閉路電視片段，片段能否解開誰不讓她開刀生產，令她痛不欲生的謎團？

整個「羅生門」的關鍵，就在於誰拒絕為馬茸茸進行剖腹產，在醫院提供的閉路電視片段看到，馬茸茸在大約晚上6時許，自行走出分娩中心，之後由丈夫攙扶到電梯大堂，然後她突然跪下來。

醫院主任指，當時在她身邊的是丈夫和奶奶，而親生母親就在遠處看著。丈夫扶她起來之後，她一直站不穩，要靠在牆上。數分鐘後，她再次跪在地上，神情痛苦，然後由丈夫和醫護人員扶起，送回產房。

直至大約一小時後，她再次走出來，醫護人員和丈夫上前扶著她，但她推開了他們，直至後來才回到分娩中心。然後隔了大約一個小時，馬茸茸就從5樓的分娩中心墮樓身亡。

公安初步判斷她是跳樓自殺，醫院和家屬互相指責，指是對方不讓馬茸茸剖腹產。

醫院週三凌晨發聲明，指他們夫婦在30日入院時，簽了一份同意書，上面寫著醫生已向家屬交代嬰兒臍帶可能有異常情況，必要時會為馬茸茸做剖腹產，但家屬就要求盡可能順產。

院方又指，馬茸茸在31日入產房後，護理紀錄顯示她曾3次要求剖腹產，而家屬都拒絕。但妻子如此痛苦，丈夫為何要拒絕為她做手術？

至於醫院為何一定要丈夫簽名，才可以為馬茸茸進行剖腹產？他們指是因為馬茸茸在入院時，簽名將一切決定授權了給丈夫，所以沒有他的決定，不可以做手術。

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