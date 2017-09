陝西孕婦分娩劇痛跳樓亡 醫院家屬互相指責（視頻）

【i-CABLE】

陝西26歲孕婦馬茸茸,上週四在醫院準備金生產時,懷疑因為忍不住劇痛,情緒失控,由醫院5樓跳樓死亡。事件有新進展,醫院公開馬茸茸跳樓前的閉路電視片段,片段能否解開誰不讓她開刀生產,令她痛不欲生的謎團?

整個「羅生門」的關鍵,就在於誰拒絕為馬茸茸進行剖腹產,在醫院提供的閉路電視片段看到,馬茸茸在大約晚上6時許,自行走出分娩中心,之後由丈夫攙扶到電梯大堂,然後她突然跪下來。

醫院主任指,當時在她身邊的是丈夫和奶奶,而親生母親就在遠處看著。丈夫扶她起來之後,她一直站不穩,要靠在牆上。數分鐘後,她再次跪在地上,神情痛苦,然後由丈夫和醫護人員扶起,送回產房。

直至大約一小時後,她再次走出來,醫護人員和丈夫上前扶著她,但她推開了他們,直至後來才回到分娩中心。然後隔了大約一個小時,馬茸茸就從5樓的分娩中心墮樓身亡。

公安初步判斷她是跳樓自殺,醫院和家屬互相指責,指是對方不讓馬茸茸剖腹產。

醫院週三凌晨發聲明,指他們夫婦在30日入院時,簽了一份同意書,上面寫著醫生已向家屬交代嬰兒臍帶可能有異常情況,必要時會為馬茸茸做剖腹產,但家屬就要求盡可能順產。

院方又指,馬茸茸在31日入產房後,護理紀錄顯示她曾3次要求剖腹產,而家屬都拒絕。但妻子如此痛苦,丈夫為何要拒絕為她做手術?

至於醫院為何一定要丈夫簽名,才可以為馬茸茸進行剖腹產?他們指是因為馬茸茸在入院時,簽名將一切決定授權了給丈夫,所以沒有他的決定,不可以做手術。

