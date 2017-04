華裔富家女涉謀殺前度 將交6千萬財產保釋候審（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

中半島Hillsborough居民Tiffany Li被控謀殺前任男友,她的家人向法庭申請保釋,並已取得3500萬元的保釋金擔保。

Tiffany Li和她現任男友Kaveh Bayat,以及另一人Oliver Adella,被控在去年4月謀殺Keith Green,死者是 Li的前任男友。

Li的律師提出保釋要求,但因為地檢處認為Li有潛逃的可能,因此除了沒收她的護照之外,也將保釋金設在3,500萬,San Mateo地檢處表示,這是該縣歷來最高的保釋金。

地檢處透露,保釋金中400萬將是現金,另外3,100萬將來自房地產的產權的雙倍數額來做擔保,這意味著Li 的家人必須證明有6,200萬的財產。

地檢處也透露,Li即使獲保釋,也必須軟禁在家中,並要帶有GPS的腳踝監視,法庭將在週四上午決定是否批准Li的保釋。

案情指Li和死者約在Millbrae市討論有關他們兩個女兒的撫養權,死者之後失蹤,他的屍體在一個月後在Sonoma縣101號公路外被人發現。

警員在預審庭上作證指,死者失蹤當晚,死者的手機信號可以追蹤到Li的寓所。

法官裁定Li要在9月18日接受庭審 。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。