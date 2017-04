By

南灣聖荷西州大附近週三凌晨發生襲擊案,一名女子受傷送院,施襲者或多達6人,全部是女性。

警方於凌晨1時20分接報,指East San Carlos街100號路段發生襲擊案,施襲者被指用上玻璃樽襲擊受害人。

警員到場後,發現受害人有明顯傷勢,已送院治療。

施襲者全部是年約20餘歲的年輕女子,截至週三早上仍未落網。

