【KTSF】

東灣San Leandro市的灣區捷運(BART)車站,週二晚上發生劫車案,一名女受害人在Bay Fair站,被持槍賊人搶去座駕。

事發於晚上7時半左右,地點在Hesperian大道15242號的Bay Fair站西翼地方。

一名賊人被指持槍指嚇女受害人,要求她交出汽車,另一名賊匪接著上前,一起駕車開走女受害人的汽車,以及她的手袋。

警員接報到場後,賊匪已逃去無蹤。

