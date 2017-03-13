佛利蒙華裔女子涉吸毒後駕車撞死人 判囚近7年

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東灣佛利蒙市一名華裔女子，被控在2014年於佛利蒙市駕駛Volvo汽車，撞向正在公路旁邊換車胎的3名男子，其中一名22歲男子傷重死亡，華裔女子上月被判處駕車殺人罪成後，週一被法官判處入獄6年8個月。

女被告Melissa Ho現年25歲，她被控於2014年8月16日中午12時13分在880公路駕駛時釀成車禍，她上月被控一項嚴重疏忽駕車殺人罪和兩項魯莽駕駛罪罪名成立。

車禍發生時，死者William Sampson正與友人Damien Johnson換車胎，拖車司機Michael Andrade也在場，後兩者同告受傷。

死者的母親表示，兒子生前居住在沙加緬度區，他當天到佛利蒙市探望友人後，原本打算乘巴士回家，但因為要協助友人換車胎而延後起程。

檢控官指Ho曾經是海治英癮君子，之前曾經因為吸毒、吸大麻和喝啤酒後駕駛被控輕罪兼罪名成立，而在車禍發生數小時前，檢控官稱被告曾服食鎮靜劑Xanax。

辯方律師在結案陳詞中稱，被告在入院檢查時從未驗出她身體受到藥物影響，即使有證據證明被告在車禍前曾服藥，但不代表是因為藥物導致意外發生。

不過，阿拉米達縣高等法院法官Tara Desautels稱，被告在致命車禍發生前，完全知道藥物已影響其駕車能力，因為她在不足一小前，剛從後撞上另一輛汽車。

法官稱，被告因為從未有重罪前科，因此可以申請假釋，但因為她對社會有危險，而且之前獲得假釋時，其行為紀錄不佳，因此判處她進入州監獄服刑。

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