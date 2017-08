By

【KTSF】

優山美地國家公園週一有一名遊客被發現死亡,當局週四稱,死者已證實是一名來自中國的女遊客。

園方提供的信息顯示,死者是27歲女子Chaocui Wang,為一名獨自旅遊的女性,遺體在公園西北部被發現,死因可能是溺斃。

園方目前正在進行調查,下週將公佈調查結果。

