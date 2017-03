By

東灣Pittsburg市一名婦人早前在家附近橫過馬路時,被一輛汽車撞死,原來她當時因為親友遇上車禍,在趕往現場時不幸遇害。

據East Bay Times報導,週一晚7時左右,警方接報指有兩輛汽車涉及車禍,其中一輛撞上一名路人。

被撞的婦人當場不治,肇事司機有留在現場接受警方問話,估計不涉及醉酒駕駛。

