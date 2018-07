By

【i-CABLE】

半月灣以南的Cowell Ranch州立沙灘發生遇溺意外,一名婦人在嘗試拯救3名意外墮海的兒童時,不幸遇溺死亡,3名兒童則安全獲救。

當局證實死者是47歲婦人Aarti Senthilvel,居住在Pleasanton市。

當局是於週日晚7時17分左右接獲遇溺舉報,Senthilvel據報正與多名幼童拍照,期間大浪將3名幼童捲走。

Senthilvel立即下海拯救她們,但也被海浪捲走,其他家庭成員見狀救回3名幼童,但無法救回Senthilvel。

她稍後被海浪沖回岸邊,救援人員為她搶救,但已返魂乏術。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。