【KTSF】

新澤西州一名老婦週四在路上步行時因為同時看手機,看不到一個地庫門口已打開,整個人掉下地庫中,過程有保安攝錄機拍攝下來,她已送院治療,情況穩定。

從視頻可見,該名67歲老婦當時沿Plainfield街步行,期間看了看手機,接著撞上一道已打開的地庫門,絆倒後再墮進地庫中。

警方稱,老婦有受傷,幸沒有生命危險。

