舊金山華埠華裔婦人被車撞死 肇事司機一度逃逸

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠週五清晨發生汽車撞死行人的案件,死者是一名60多歲的華裔女人,兩年前在事發現場一帶,也發生過汽車撞死行人的案件。

現場是華埠Broadway街夾Powell街,警方表示,清晨5點左右接到報告說,有人在馬路上受傷,傷者是一名64歲華裔女人,送到舊金山總醫院之後證實不治。

警方表示,發現女死者的地點是通往隧道方向的Broadway街馬路,肇事汽車是一輛豐田Prius。

警方表示,根據目擊者的報告,肇事汽車撞倒人之後立刻逃離現場,不過警方表示,肇事司機後來返回現場,配合警方的調查。

警方目前扣留了司機以及汽車,現場一個女人表示認識死者,說死者的母親年紀老邁,死者晚上出來拾空罐換取金錢,日間就去探望母親,死者和她的母親都住在華埠。

兩年前,也是清晨時分,在Broadway夾Powell街也發生一宗致命的交通意外,一輛小貨車撞倒行人之後不顧而去,死者是63歲男人羅新才。

負責華埠治安的中央警察分局局長葉培恩表示,知道這是個危險的路口。

葉培恩說:”這是個複雜的路口,我們需要從多方面研究問題,包括道路的設計,街燈照明以及交通燈號,我們針對這個路口有特別的執法行動,因為過去發生過有人受傷的意外。”

有行人表示,Broadway街一帶的修路工程導致行人道狹窄,不知為何他不分段來做,弄完這裡再弄另外一段,這裡挖一下,那裡挖一下,對過馬路造成不便。

週五的案件仍在調查中,警方暫時未公佈死者以及肇事司機的身份。

警方表示,這個季節經常下雨,呼籲駕駛者要減慢車速,而行人要格外小心過馬路。

