舊金山華埠華裔婦人被車撞死 肇事司機一度逃逸

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠週五清晨發生汽車撞死行人的案件，死者是一名60多歲的華裔女人，兩年前在事發現場一帶，也發生過汽車撞死行人的案件。

現場是華埠Broadway街夾Powell街，警方表示，清晨5點左右接到報告說，有人在馬路上受傷，傷者是一名64歲華裔女人，送到舊金山總醫院之後證實不治。

警方表示，發現女死者的地點是通往隧道方向的Broadway街馬路，肇事汽車是一輛豐田Prius。

警方表示，根據目擊者的報告，肇事汽車撞倒人之後立刻逃離現場，不過警方表示，肇事司機後來返回現場，配合警方的調查。

警方目前扣留了司機以及汽車，現場一個女人表示認識死者，說死者的母親年紀老邁，死者晚上出來拾空罐換取金錢，日間就去探望母親，死者和她的母親都住在華埠。

兩年前，也是清晨時分，在Broadway夾Powell街也發生一宗致命的交通意外，一輛小貨車撞倒行人之後不顧而去，死者是63歲男人羅新才。

負責華埠治安的中央警察分局局長葉培恩表示，知道這是個危險的路口。

葉培恩說：”這是個複雜的路口，我們需要從多方面研究問題，包括道路的設計，街燈照明以及交通燈號，我們針對這個路口有特別的執法行動，因為過去發生過有人受傷的意外。”

有行人表示，Broadway街一帶的修路工程導致行人道狹窄，不知為何他不分段來做，弄完這裡再弄另外一段，這裡挖一下，那裡挖一下，對過馬路造成不便。

週五的案件仍在調查中，警方暫時未公佈死者以及肇事司機的身份。

警方表示，這個季節經常下雨，呼籲駕駛者要減慢車速，而行人要格外小心過馬路。

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