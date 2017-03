By

英國倫敦國會外發生多宗襲擊事件,目前還未知道有多少人受傷,或襲擊者涉及多少人,而在西敏橋(Westminster Bridge)發生的汽車撞人襲擊事件,當地有醫生表示,有一名婦人被汽車撞倒後傷重不治,另外有約十人受傷,有些傷勢嚴重。

據St Thomas’ 醫院的Colleen Anderson表示,有一名女途人死亡,傷者中有人受輕傷,有人受重傷,有些人康復後或有後遺症。

另外,有視頻拍下西敏橋襲擊事件後,有途人受傷,躺在地上等候救援的片段

