By

【KTSF 崔凱橋報導】

週日晚一名柏克萊加大3年級女學生從3樓墜下身亡。

事發位於距離柏克萊加大不遠的Dwight Way 2700號地段,21歲華裔女死者Kimberley Tze在大約晚上12時,從公寓3樓的陽台墜下,送往當地醫院後證實死亡。

不願出鏡的死者朋友報稱,Tze並不居住在事發地點,當時她與數名朋友在公寓內聚會,不過拒絕透露女死者怎樣從露台墜下,亦不回答死者當時是否曾飲用過含酒精的飲料。

警方目前仍在調查墜樓原因,正在等候死亡報告結果,暫時未知死者當時是否受到酒精及藥物影響。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。