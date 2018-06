舊金山綁架案引發警匪追逐 疑犯汽車撞毀婦人亡

By

【KTSF】

舊金山田德隆區週日下午發生一宗綁架案,警車追逐兩名疑犯的車到東灣Emeryville市,過程中發生致命交通意外,造成1死3傷。

意外發生在東灣Emeryville市和奧克蘭市(屋崙)交界位置,疑犯的車撞倒一條交通燈柱,再撞到另外一輛車,並在該十字路口起火焚燒。

有途人幫忙救出疑犯車內的司機,警方用滅火器將火救熄,但坐在乘客座位的女子死亡,司機則嚴重受傷,被撞的車上亦有一人受傷。

根據警方的消息,事件發生在週日下午約3點,在舊金山Leavenworth街和Turk街交界,女受害人被人襲擊,並被強行抱進一部汽車的車尾箱。

當車駛到Van Ness大道時,女受害人找到緊急開關,打開車尾箱逃跑,之後被送到舊金山總醫院治療,目前情況穩定。

警方隨後發現疑犯的車,一路追逐經過海灣大橋到東灣。

警方已拘捕疑犯車上的司機,暫時未公佈更多的詳情。

