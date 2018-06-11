舊金山綁架案引發警匪追逐 疑犯汽車撞毀婦人亡

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【KTSF】

舊金山田德隆區週日下午發生一宗綁架案，警車追逐兩名疑犯的車到東灣Emeryville市，過程中發生致命交通意外，造成1死3傷。

意外發生在東灣Emeryville市和奧克蘭市（屋崙）交界位置，疑犯的車撞倒一條交通燈柱，再撞到另外一輛車，並在該十字路口起火焚燒。

有途人幫忙救出疑犯車內的司機，警方用滅火器將火救熄，但坐在乘客座位的女子死亡，司機則嚴重受傷，被撞的車上亦有一人受傷。

根據警方的消息，事件發生在週日下午約3點，在舊金山Leavenworth街和Turk街交界，女受害人被人襲擊，並被強行抱進一部汽車的車尾箱。

當車駛到Van Ness大道時，女受害人找到緊急開關，打開車尾箱逃跑，之後被送到舊金山總醫院治療，目前情況穩定。

警方隨後發現疑犯的車，一路追逐經過海灣大橋到東灣。

警方已拘捕疑犯車上的司機，暫時未公佈更多的詳情。

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