日本大阪一名女子承認在寓所收藏了4具親生嬰兒的屍體,被警方拘捕。

警方接報到該名女子的寓所搜查,發現4個紙箱內,有凝固水泥的水桶,經鑑證後確認內裡都是人骨。

被捕女子53歲,週一上午到警局自首,表示在1992至1997年間,誕下四名嬰兒後,將他們放進水桶,再灌以水泥、收藏家中。

女人又指自己家境窮困,不清楚嬰兒的父親是誰,警方正調查案件,包括調查嬰兒放進水桶時是否已經死亡。

