喬州婦涉斬殺丈夫5子女 出庭向媒頭微笑豎姆指

涉嫌週四清晨在家中斬殺丈夫和4名年幼子女的一名喬治亞州婦人,週五首度出庭應訊時,向著記者微笑和豎起姆指,並對法官說她不需要律師,行徑怪異。

33歲女疑兇Isabel Martinez被控在阿特蘭大市郊一幢住屋,斬殺丈夫和4名年幼子女,及斬傷9歲女兒,後者仍在醫院治療,傷勢嚴重。

移民局官員稱,女疑兇來自墨西哥,是非法入境美國。

女疑兇在聆訊展開前,與其他囚犯一起進入法庭,期間她向著媒體的鏡頭擺甫士,不單對著鏡頭微笑,還豎起姆指,也曾作狀祈禱,以及把雙臂張開。

女疑兇被控5項惡意謀殺、5項謀殺和6項嚴重襲擊罪,在法官向她宣讀控罪時,女疑兇一度搖頭,向法官指手劃腳,法官見狀嚴詞警告她不要向鏡頭擺甫士。

當法官說女疑兇有權僱用律師時,她透過西班牙語傳譯說,她不想要律師,並說她的律師就是那些”我們為他們奮鬥的人”,以及她的信仰,她還說無論大家的膚色為何,上主都愛我們。

