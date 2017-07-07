喬州婦涉斬殺丈夫5子女 出庭向媒頭微笑豎姆指

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涉嫌週四清晨在家中斬殺丈夫和4名年幼子女的一名喬治亞州婦人，週五首度出庭應訊時，向著記者微笑和豎起姆指，並對法官說她不需要律師，行徑怪異。

33歲女疑兇Isabel Martinez被控在阿特蘭大市郊一幢住屋，斬殺丈夫和4名年幼子女，及斬傷9歲女兒，後者仍在醫院治療，傷勢嚴重。

移民局官員稱，女疑兇來自墨西哥，是非法入境美國。

女疑兇在聆訊展開前，與其他囚犯一起進入法庭，期間她向著媒體的鏡頭擺甫士，不單對著鏡頭微笑，還豎起姆指，也曾作狀祈禱，以及把雙臂張開。

女疑兇被控5項惡意謀殺、5項謀殺和6項嚴重襲擊罪，在法官向她宣讀控罪時，女疑兇一度搖頭，向法官指手劃腳，法官見狀嚴詞警告她不要向鏡頭擺甫士。

當法官說女疑兇有權僱用律師時，她透過西班牙語傳譯說，她不想要律師，並說她的律師就是那些”我們為他們奮鬥的人”，以及她的信仰，她還說無論大家的膚色為何，上主都愛我們。

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