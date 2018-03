By

【i-CABLE】

一名6歲男童昨日被外婆帶到時鐘酒店後,懷疑被勒死,警方落案控告他外婆一項謀殺罪,週二在東區裁判法院提堂。

涉案的52歲外婆星期六傍晚,帶孫兒到灣仔駱克道京城大廈,到週日凌晨向酒店職員指孫兒昏迷,男童送院後證實死亡。

警方其後發現男童頸部有明顯勒痕,以涉嫌謀殺拘捕他外婆。

警方早前表示,會循外婆的精神狀況、兩婆孫為何到酒店、之前去過哪裡等方向調查。

