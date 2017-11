By

【KTSF】

灣區捷運(BART)東灣Rockridge站上週五發生持械劫車案。

警方消息指,上週五大約晚上9點,一名女子在Rockridge站的西停車場坐在自己的車內時,一名男子上前並用一支黑色半自動手槍指著她。

警方稱,事主下車後,她的車輛被疑犯以及一名同行的男子開走。

捷運警方指,已在週六中午拘捕一名懷疑涉案的男子,警方稱,他在懷疑將涉事車輛撞壞後,試圖從現場逃離,該男子為未成年人,警方未公佈其身分。

