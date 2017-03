By

【KTSF】

澳州一名女子早前從北京乘飛機往墨爾本途中,戴在頭上的一個耳筒突然起火,燒傷她的臉龐,涉事的耳筒是使用鋰電池發電。

據澳州航空安全調查局透露,事發於飛機起飛後兩小時左右,女事主當時戴著耳筒,在機上睡著了,突然她聽到爆炸聲,醒來感到臉上被火燒。

她立即用手撥臉,耳筒隨即滑下她的頸部,她繼續感到被火燒,於是把耳筒扯下,掉到地上,這時耳筒仍在冒火光,而且有火焰。

空服員立即拿出水桶向耳筒潑水,事後鋰電池和耳筒都熔掉,黏在機艙的地板。

女事主稱,其他乘客在餘下旅程中都不斷咳嗽,喘不過氣。

當局相信,事件源於耳筒的鋰電池起火,但卻沒有透露耳筒的品牌,或女事主乘坐的航班。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。