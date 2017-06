By

【KTSF 陶璟樂報導】

明尼蘇達州一場由Youtube惡作劇引發的慘劇,導致女友誤殺自己男友。

在明尼蘇達州的Halstad市,22歲的Pedro Ruiz希望擁有一個大家庭,案發前,Ruiz和他的女友Monalisa Perez試圖拍攝網絡視頻,並聲稱這將會是最危險的視頻之一,目的是希望增加點擊率。

Ruiz要女友開槍射向他手持的書本,指稱書本可以擋著子彈,沒想到子彈穿過書本,直射入Ruiz的胸腔,最後Ruiz傷重死亡。

Ruiz的姑媽表示不願出鏡,她說不知道二人為何會認為書本可以擋子彈,她透露Ruiz的女友已經和他生有一個孩子,現在又已經懷孕7個月,現在他女友餘生都要活在此陰影下。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。