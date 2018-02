By

【KTSF】

舊金山Mission區週一下午發生傷人案,一名婦人被指拿起一部電視機,襲擊一名正與兩名孩子散步的婦人。

事發於下午3時20分左右,地點在19街夾Mission街,受害的30歲婦人正與兩名3歲女童在街上散步,一名婦人突然拿起電視機,向受害婦人擲去。

受害婦人被電視機擲中,身體有受傷,她立即帶同女童奔跑離開。

警方接報到場後,拘捕懷疑涉案的50歲婦人。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。