密州中國留美博士生墜機失蹤 妻向法院提死亡申請

【KTSF 陶璟樂報導】

密西根州中國留美博士生於今年3月駕駛飛機墜毀後失蹤,其妻子認為丈夫已無可能生還,現在可以向法庭提出死亡申請。

根據當地媒體消息,失蹤者是來自中國長春,27歲的Xing Rong,在密西根大學就讀博士學位,並研究人工智能方向,擁有飛機駕駛執照。

調查者指出,Xing Rong於今年3月15日在密西根州Ann Arbor機場租用了一架Cessna 172小型飛機,原計劃飛往密西根北部的哈伯斯普林斯市,目的地距離起飛處大約270哩,當局表示飛機起飛後並沒有返回。

隨後警方在加拿大的安大略市林區發現墜毀的飛機,The Daily Mail說,安大略警方並沒有在現場發現Rong的屍體或蹤跡,同時飛機在墜毀時也燃油耗盡,認為他已跳下飛機自殺。

Rong的妻子Surong Ruan目前居住在舊金山,時隔多月,她認為丈夫已無生還可能,向密西根州Washtenaw縣法庭提出死亡申報,以便處理其財產和保險事宜。

